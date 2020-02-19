В «Сосновом бору» прошла «Классная встреча» с министром образования

18 февраля в детском Центре отдыха и оздоровления «Сосновый бор» состоялась «Классная встреча» школьных активистов, участников смены «Мы-будущее России!» с министром образования и науки Якутии Владимиром Егоровым.

Ребята услышали мнение министра о проекте «Мы — будущее России», об участии самих школьников в патриотическом воспитании молодого поколения, могли задать любые вопросы и получить прямые ответы. Кто-то задал вопросы об успеваемости, какие оценки были в школе у министра, кем хотел стать в детстве, сколько у него было друзей. Многих интересовал вопрос по определению будущей профессии.

Владимир Анатольевич подробно ответил на все вопросы и отметил, что для правильного выбора будущей профессии нужно со школьных лет заниматься в сфере дополнительного образования по своим интересам.

«Нужно пробовать заниматься разной деятельностью, заинтересоваться чем-то. Любое направление, если заниматься достаточно серьезно, может принести успехи и, возможно, станет ориентиром для будущей профессии», — посоветовал министр.

На вопрос «Как вы относитесь к ЕГЭ?» Владимир Егоров ответил:

«Единый государственный экзамен позволяет объективно оценить результаты образования всех детей, это снижение нагрузки, так как результаты ЕГЭ засчитываются одновременно как итоги школьной аттестации и вступительных испытаний и позволяют поступить в любые вузы независимо от места жительства».

Отметим, школьники смены «Мы — будущее России!» в эти дни стали участниками презентации концепции лаборатории «Мы – будущее России!» и вместе с сотрудниками Администрации главы и правительства Якутии и членами Общественной палаты Якутии работали над проектами, направленными на патриотическое воспитание. Министр образования и науки Якутии поблагодарил активистов за активное участие и пожелал школьникам успехов.

«Вы лидеры в своих школах, вы те люди, которые будете строить наше будущее. От ваших идей, задумок и от вашей реализации на местах будет зависеть успех проекта. По итогам этой смены лучшие активисты поедут на образовательный форум во Всероссийский детский центр «Океан», где будете участвовать в разработке проектов, связанных с развитием образования будущего. Думаю, наши дети достойно представят нашу республику», — подытожил министр и вручил активистам путевки.



