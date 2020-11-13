В «Сосновом бору» открылась смена для юных блогеров

12 ноября Центр «Сосновый бор» совместно с Якутским региональным отделением РДШ и детским издательством «Кэскил» открыли дистанционную смену «Медиасмена» для всех желающих ребят. В рамках смены состоится республиканский конкурс «Юный блогер», где ребята будут в течение смены разрабатывать свой проект по четырем направлениям: «PR и SMM», «Видеоблогер», «Юнкор», «WEB дизайн в СМИ».

Тема блогерства оказалась очень популярной для ребят, онлайн-смена объединила более 155 школьников из разных уголков республики. Все они интересуются профессией журналиста, SMM-специалиста и блогера.

На торжественном открытии, на платформе ZOOM, школьников поприветствовали педагоги Центра «Сосновый бор» и вожатые педотряда «Биннинс» из Намского педколледжа. Специальными гостями вечера стали известная ведущая, звезда инстаграма и сериалов Мотрена Винокурова, более известная как Мото Куо и активисты молодежной общественной организации «Ылдьаа ыччаттара» Хатын-Арынской школы Намского района. Они рассказали про свою деятельность и пожелали ребятам успехов.

Впереди у ребят онлайн-встречи с журналистами и известными блогерами, специалистами СМИ. По итогам смены и республиканского конкурса «Юный блогер» лучшие и активные школьники будут награждены путевками на смену Центра «Сосновый бор».

Смена завершится 25 ноября.