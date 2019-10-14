В «Сосновом бору» открылась смена «Цифровое поколение»

11 октября 2019 года в Якутске в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» состоялось официальное открытие второй смены Кампуса молодежных инноваций «Цифровое поколение».

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Кампус молодежных инноваций – это Всероссийский проект Министерства просвещения Российской Федерации и «Фонда новых форм развития образования». Проект реализуется с целью организации и проведения мероприятий, в том числе интеллектуальных конкурсов, для детей, педагогов и управленческих кадров, в рамках национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика».

Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Республики Саха (Якутия) в этом году вошел в сеть Кампусов, как победитель двух крупных конкурсов Министерства просвещения России на предоставление грантов из федерального бюджета.

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На торжественном открытии цифровой смены Кампуса присутствовали порядка трехсот участников, детей в возрасте от 14 до 17 лет со всей республики, и партнеры, которые будут выступать экспертами во время работы смены по самым актуальным направлениям цифровой среды. Среди них: Министерство инноваций и цифровых технологий РС(Я), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Венчурная компания «Якутия», Ассоциация развития IT-отрасли РС(Я), «Технопарк «Якутия», IT-парк, Федерация компьютерного спорта Республики Саха (Якутия) и другие.

Атмосферу современной цифровой среды на праздничном открытии помогла создать электронная музыка от «URAAN» Айтала АЛЕКСЕЕВА. Симбиоз звуков электро и техно настроил всех присутствующих в зале на волну открытий, действий и творческого вдохновения.

Гости пожелали всем ребятам успешной реализации IT- проектов, сделать большой шаг к тому, как смена может стать отправной точкой в будущее цифровых технологий.

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Кампус молодежных инноваций «Цифровое поколение» в Центре «Сосновый бор» – это 21-дневный образовательный интенсив с 8 по 28 октября 2019 года. Студенты Кампуса погружаются в мир цифровых технологий, IT – направлений, проектной деятельности и интеллектуального творчества. Смена является формой выявления, отбора, развития и сопровождения молодежи с высоким уровнем подготовки и мотивации к обучению, ее целевая аудитория — это школьники, интересующиеся физикой, математикой, программированием, робототехникой, информационными технологиями, созданием цифровой видеопродукции, 3D-графикой. По итогам проектной деятельности тематической смены «Цифровое поколение» лучшие участники выедут на федеральный IT-конкурс и на международную образовательную стажировку.