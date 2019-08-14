В Сосновке строится новое здание психоневрологического интерната имени Кэт Марсден

В селе Сосновка члены рабочей группы осмотрели ход строительства ГБУ РС(Я) «Вилюйский психоневрологический интернат имени Кэт Марсден». Этот важный социальный объект, строится в рамках федерального проекта по разработке и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» Национального проекта «Демография».

Министр Елена Волкова во главе рабочей группы министерства труда и социального развития РС(Я), Службы государственного заказчика работает в Вилюйском улусе. В поездке принимает участие заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Министерства труда социальной защиты России Олег Хохлов.

В селе Сосновка члены рабочей группы осмотрели ход строительства ГБУ РС(Я) «Вилюйский психоневрологический интернат имени Кэт Марсден». Этот важный социальный объект, строится в рамках федерального проекта по разработке и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» Национального проекта «Демография».

«Сегодня команда специалистов из разных структур республики работает в Вилюйском районе. Одна из ключевых задач, это контроль за ходом строительства психоневрологического интерната в селе Сосновка на 150 мест. С ходом строительства ознакомился заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России Олег Хохлов», — поделилась в своем Инстаграм Елена Волкова.

6 мая 2019 года была установлена первая свая, на сегодня уже возведён 1 этаж объекта. В 2021 году строители планируют завершить строительство интерната, а также провести работы по благоустройству прилегающей территории.

Министр посетила 2 многодетные семьи, получившие государственную социальную помощь на основе социального контракта, в ходе разговора были рассмотрены текущие и перспективные вопросы дальнейшего развития личных подсобных хозяйств семей.

Также глава МО «Тасагарский наслег» Семен Каратаев показал новое водоочистительное сооружение села.

Сегодня планируется провести совещание о ходе подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а также встречу с работниками территориальных подразделений министерства.