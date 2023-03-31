В соседней Амурской области комары заражают людей тропической инфекцией

Нитевидные дирофилярии переносчиками которых являются комары обнаружены у обратившихся за медпомощью в Амурской области. Об этом рассказали на биолого-патологоанатомической конференции. Она проходила на базе Амурской государственной медицинской академии, сообщает сетевое издание portamur.ru

В Приамурье регистрируют случаи заболевания дирофиляриозом как животных, так и людей. Медики обсудили проблему появления на Дальнем Востоке нового паразита — дирофилярии, который раньше считался тропическим.

«К нам обратился пациент, 72 года. У него были жалобы на чувство движения чего-то инородного в области верхнего века, зуд, жжение и покраснение глаза, которое возникло у него за несколько дней до обращения. Из анамнеза: живет за городом, в частном доме, много времени проводит на огороде, где его неоднократно кусали комары. Кроме того, у него есть длительный контакт с домашними животными — кошками и собаками. При осмотре пациента был выявлен паразит. В условиях перевязочного кабинета, под местной анестезией паразит был извлечен. Для профилактики осложнений пациенту были рекомендованы антибактериальные и противовоспалительные препараты», — рассказала врач-ординатор клиники «Мицар» Мария Дзюба.

Для профилактики дирофиляриоза рекомендуют обрабатывать водоемы для снижения численности комаров, использовать репелленты и защитную одежду для защиты от кровососущих насекомых. Также необходимо бороться с ростом популяции бродячих животных, проводить дегельминтизацию домашних собак и кошек.

Подробнее на YAKUTIA.INFO.