30.09.2022
10:59
810
Происшествия
В СОНТ «Сатал» сгорел частный двухэтажный дом
Причина — короткое замыкание электропроводки.
29 сентября в 03:31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-этажном частном доме с пристроенным гаражом в Чароитовом проезде СОНТ «Сатал» в Якутске. На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем.
Огнем поврежден частный дом с пристроем по всей площади и автомобиль на площади 3 кв. м. Общая площадь пожара составила 91 кв. м. Причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС РФ по РС (Я)
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