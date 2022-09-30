В СОНТ «Сатал» сгорел частный двухэтажный дом

Причина — короткое замыкание электропроводки.

29 сентября в 03:31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-этажном частном доме с пристроенным гаражом в Чароитовом проезде СОНТ «Сатал» в Якутске. На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем.

Огнем поврежден частный дом с пристроем по всей площади и автомобиль на площади 3 кв. м. Общая площадь пожара составила 91 кв. м. Причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.