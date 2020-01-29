В СОНТ «Сатал» планируют построить школу

В СОНТ «Сатал» столицы республики планируют построить школу. О том, что нужно развивать инфраструктуру в разных частях Якутска, сказал в прямом эфире в соцсетях глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.

О том, что в товариществе «Сатал» построят свою школу, сообщил Айсен Николаев. По его словам, переговоры уже идут с мэром города Сарданой АВКСЕНТЬЕВОЙ. Возведение образовательных учреждений остро стоит в столице, так как имеющиеся школы «особенно переполнены«.

Вопрос о строительстве учебного заведения в частном секторе назревает давно, так как, по мнению руководителя региона, там идет активное обустройство инфраструктуры для участков, выданных многодетным семьям. Поэтому там необходимо в будущем создавать еще и детский сад, и медицинское учреждение.

В связи с этим Айсен Николаев также затронул и тему развития не только северной части столицы, но и южной, куда должны быть проведены канализация, сети электро- и газоснабжения, а скоро и там должны появиться жилые кварталы.

Кроме того, в прямом эфире управляющий Жатайской больницей Иван ЛУЦКАН предложил в рамках программы государственно-частного партнерства построить в одном здании школу, детский сад и амбулаторию с разными входами. Глава положительно оценил этот вариант.