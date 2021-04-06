В соцучреждениях Якутии продолжается вакцинация от COVID-19

В учреждениях социального обслуживания Якутии продолжается вакцинация проживающих от COVID-19, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии. По состоянию на 5 апреля всего вакцинировано 1 980 сотрудников сферы социального обслуживания, 970 получателей социальных услуг стационарной формы обслуживания и 187 получателей социальных услуг форме на дому.

Мероприятия по вакцинированию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» получателей социальных услуг проходит поэтапно после обязательного врачебного осмотра, на сегодня после прохождения медицинского смотра 20 % постояльцев не поставят, так как они имеют противопоказания. Вакцинация проводится только тем лицам у кого отсутствуют противопоказания медработники интернатов и пансионатов регулярно отслеживают самочувствие своих жителей. В целом по статистике люди старшего возраста переносят вакцину легче.

Как ранее отметила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина приоритетной категорией граждан для вакцинации остаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Она поставила задачу в обязательном порядке обеспечить вакцинацию пожилых граждан.

Всего из числа получателей социальных услуг в стационарной форме обслуживания мероприятиями по вакцинированию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» планируется охватить 1 192 проживающих в учреждениях социального обслуживания.