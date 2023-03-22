В соцсетях распространяется недостоверная информация о расходах на фестиваль «Муус Устар»

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о расходах на фестиваль. Как доказательство приводится таблица с перечнем гостей фестиваля. Такой документ может сделать любой желающий — происхождение этой информации нам неизвестно. Главными гостями фестиваля являются Надежда Ангарская, Леван Горозия и Богдан Булычев. Напоминаем, что фестиваль проводится при поддержке компаний ЭльгаУголь и ВИС. Мы признательны нашим партнерам за сотрудничество. В этом году основная часть фестиваля связана с образовательной деятельностью и патриотикой, поэтому в числе главных гостей — самые именитые педагоги России. Кроме того, для проведения мастер-классов и творческих встреч приглашены признанные эксперты и лидеры в спорте, современной музыке, искусстве, кинематографии. Участники фестиваля представляют все районы нашей республики по 12 направлениям. Для участников Муус устар — это возможность общаться и учиться у лучших представителей современных креативных индустрий и спорта. Следите за нашими новостями и оставайтесь на связи с самыми талантливыми и креативными ребятами Якутии!