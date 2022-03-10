10.03.2022
12:43
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Общество
В соцсетях распространяется флешмоб против травли россиян — видео
Хватит ненавидеть русских!
На западе запустили флешмоб против травли россиян по принципу их национальной принадлежности.
Фото: соцсети
Источник: соцсети
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