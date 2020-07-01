В соцсетях появилось видео о происшествии в Верхоянском районе

Вчера в соцсетях появилось видео, где было обнаружено пятно от нефтепродуктов в реке Адыча Верхоянского района в зоне воздействия АО «Горно-добывающая компания «Берелех». Месторождение россыпного золота «Хорсун», где ведут деятельность АО «ГДК «Берелех», находится на правом берегу реки Адыча в 165 км от районного центра Батагай. Участок верховья реки Адыча является порожистым и труднопроходимым.

В целях выяснения обстоятельств планируется вылет региональных и федеральных надзорных органов на место происшествия для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Во исполнение требования Якутской природоохранной прокуратуры министерством проводится внеплановая проверка, будет проведен осмотр территории и акватории р. Адыча, береговой линии водных объектов, отобраны пробы природных сред.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.