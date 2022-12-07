В Сочи срочно эвакуировали 45-летнюю туристку из Якутии

Сочинские спасатели эвакуировали туристку из Якутии с травмой позвоночника.

Как рассказали 14News в спасательном отряде «Кубань-СПАС», инцидент произошел 3 декабря в окрестностях посёлка Верхнеармянское Лоо.

«45-летняя жительница Республики Саха (Якутия) на территории частного дома получила травму позвоночника, после которой у нее отказали ноги (..) Из-за труднодоступной местности сотрудники (скорой медпомощи) добраться к женщине на автомобиле не смогли и обратились за помощью к спасателям сочинского отряда «Кубань-СПАС». Прибывшая на место вызова дежурная смена при помощи ковшовых носилок транспортировала женщину до автомобиля спасателей, на нем пострадавшую вывезли к федеральной трассе и передали в руки медиков», — сообщили в отряде.