07.12.2022
10:01
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Происшествия

В Сочи срочно эвакуировали 45-летнюю туристку из Якутии

Сочинские спасатели эвакуировали туристку из Якутии с травмой позвоночника.

Как рассказали 14News в спасательном отряде «Кубань-СПАС», инцидент произошел 3 декабря в окрестностях посёлка Верхнеармянское Лоо.

«45-летняя жительница Республики Саха (Якутия) на территории частного дома получила травму позвоночника, после которой у нее отказали ноги (..) Из-за труднодоступной местности сотрудники (скорой медпомощи) добраться к женщине на автомобиле не смогли и обратились за помощью к спасателям сочинского отряда «Кубань-СПАС». Прибывшая на место вызова дежурная смена при помощи ковшовых носилок транспортировала женщину до автомобиля спасателей, на нем пострадавшую вывезли к федеральной трассе и передали в руки медиков», — сообщили в отряде.

Фото: пресс-службы
Источник: @contact14news

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