В Сочи появились мамонты 

На днях в Сочи открылась уникальная выставка «Гиганты вечной мерзлоты», где представлены древние ископаемые, обнаруженные на территории Якутии.

Недра Республики Саха (Якутия) славятся не только своими алмазами и другими ценными минералами и металлами, но ещё в них сделана значительная часть всех известных в мире уникальных находок мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных львов и других животных давно минувших времён. До сих пор в нашей республике можно найти хорошо сохранившиеся останки различных ископаемых животных.

После успешного проведения выставки «Гиганты вечной мерзлоты» в Японии, которую организовала Академия наук Республики Саха, решили сделать данную выставку передвижной, главным образом по территории России. И первой такой остановкой стал Сочи.

По словам организаторов, Сочи был выбран не случайно, он очень привлекательный для туристов город, принимает как соотечественников, так и зарубежных гостей. Именно здесь на юге, самую «северную» выставку сможет посетить любой россиянин, это прекрасная идея – объединить, таким образом, две точки нашей страны – север и юг в одном месте.

Как считают организаторы этого необычного проекта, выставка «Гиганты вечной мерзлоты» уникальна тем, что каждый её экспонат несёт историческую ценность для мировой науки и истории, все они были обнаружены на территории республики Якутия — крупнейшего региона России по занимаемой площади, богатого своей историей, природными ископаемыми и неповторимыми ландшафтами, край сурового климата и первозданной красоты, самобытной культуры и национальных ценностей.

Авторы немного дополнили формат тем, что внесли ряд инновационных решений, тем самым расширили интерес к данному мероприятию, путем задействования разных возрастных категорий посетителей выставки.

Кроме самих экспонатов, изъятых из «вечной мерзлоты» и размороженных, на выставке также представлены элементы с дополненной реальностью, увидеть которые можно, скачав на свой телефон бесплатное специальное приложение. Ещё на территории выставки действует сувенирная лавка, в ней представлены украшения якутских ювелиров — эксклюзивные изделия из серебра и костей мамонта, мини-кинотеатр, предусмотрена детская зона с «раскопками».

Церемония открытия представляла собой увлекательное зрелищное таинство-обряд с участием шамана и приглашенных артистов, тем самым было наглядно показано, что народ саха, как и все народы севера, очень бережно относятся к своим традициям.

Андрей МИХЕЕВ, посетитель:

«Отрадно, что такая интересная выставка открылась и у нас в Сочи. Я если честно, кости древних животных видел только на картинках, а сейчас появилась увидеть их воочию. На открытии было очень много посетителей, дети были в восторге от зоны с раскопками костей. Впрочем, приходите, и вы не пожалеете!»

Выставка будет работать на постоянной основе, ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: Сочи, ул. Воровского, 45.