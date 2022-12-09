В следующем году в Якутии не останется обманутых дольщиков

Обманутые дольщики, которые пока еще не восстановили свои права, смогут заселиться в собственное жилье в 2023 году. Об этом заявила первый заместитель министра строительства Якутии Галина Новикова во время прямого эфира, организованном ЦУР Якутии.

«По четырем объектам ведутся строительно-монтажные работы. Это объект по улице Автодорожная в Якутске (ООО «Монолит-Строй»), жилой дом в Чурапче и два блока в районе ДСК от компании Черов и К. Ввод планируется в 2023 году. Со вводом этих домов в эксплуатацию будут восстановлены права 267 дольщиков», — сказала Галина Новикова.

Благодаря республиканскому фонду по защите прав обманутых дольщиков восстановлены права 444 участников строительства.

В 2019-2020 годах восстановили права по объекту ООО «Симиир» — МКД по улице Петра Алексеева (149 дольщиков).

В период с 2021 по 2022 год восстановлены права 49 дольщиков компании «Черов и К». В 2021 году также восстановили права дольщиков ООО «Симиир» — 74 участников строительства. В этом году восстановили права 171 обладателя квартир дома по улице Кальвица («Строймонтаж 2002»).

Таким образом, в Якутии до конца 2023 года восстановят права всех обманутых дольщиков.

Полностью прямой эфир можно посмотреть по ссылке https://vk.cc/cjpRZ4

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики.