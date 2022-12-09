09.12.2022
19:15
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Якутия

В следующем году в Якутии не останется обманутых дольщиков

Обманутые дольщики, которые пока еще не восстановили свои права, смогут заселиться в собственное жилье в 2023 году. Об этом заявила первый заместитель министра строительства Якутии Галина Новикова во время прямого эфира, организованном ЦУР Якутии. 

«По четырем объектам ведутся строительно-монтажные работы. Это объект по улице Автодорожная в Якутске (ООО «Монолит-Строй»), жилой дом в Чурапче и два блока в районе ДСК от компании Черов и К. Ввод планируется в 2023 году. Со вводом этих домов в эксплуатацию будут восстановлены права 267 дольщиков», — сказала Галина Новикова. 

Благодаря республиканскому фонду по защите прав обманутых дольщиков восстановлены права 444 участников строительства.

В 2019-2020 годах восстановили права по объекту ООО «Симиир» — МКД по улице Петра Алексеева (149 дольщиков). 

В период с 2021 по 2022 год восстановлены права 49 дольщиков компании «Черов и К». В 2021 году также восстановили права дольщиков ООО «Симиир» — 74 участников строительства. В этом году восстановили права 171 обладателя квартир дома по улице Кальвица («Строймонтаж 2002»). 

Таким образом, в Якутии до конца 2023 года восстановят права всех обманутых дольщиков. 

Полностью прямой эфир можно посмотреть по ссылке https://vk.cc/cjpRZ4

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики. 

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
Один комментарий на «В следующем году в Якутии не останется обманутых дольщиков»
  1. X 09.12.2022 20:48

    а те, кто обманул, сидят??? возместили ущерб гос-ву, которое помогает обманутым??

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