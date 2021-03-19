В Следкоме Якутии новые назначения

Приказами руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации С.Н. Горяйнова подполковник юстиции Александр Шарф назначен на должность руководителя Мирнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Руководителем Колымского межрайонного следственного отдела назначен майор юстиции Юрий Раднабазаров.

Александр Шарф служит в органах Следственного комитета с момента его основания, с 2007 года с должности следователя Южно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ по РС (Я). За время службы прошел все ступени профессионального становления, занимая должности старшего следователя, следователя по особо важным делам и заместителя руководителя СО по городу Нерюнгри.

Коллеги отмечают профессионализм, усидчивость, настойчивость Александра, его способность профессионально анализировать и оценивать обстоятельства совершенных противоправных деяний. Александр награжден медалью «За безупречную службу III степени» и Почетной грамотой Следственного комитета Российской Федерации.

Юрий Раднабазаров служит в СКР с 2009 года, начав следственную работу с должности следователя СО по городу Нерюнгри. Высокие показатели его работы стали весомым аргументом для дальнейшего продвижения по службе: в 2012 году он становится старшим следователем, а затем — заместителем руководителя Мирнинского межрайонного следственного отдела. Имеет благодарность, медаль «За безупречную службу III степени».

Коллеги поздравляют назначенных сотрудников и желают им дальнейших успехов в работе.