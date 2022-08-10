10.08.2022
17:35
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Культура

В сквере Галереи зарубежного искусства обновилась арт-инсталяция!

С 12 августа 2022 г. приглашаем посетить новую инсталляцию под открытым небом из цикла «Арт Терра – Якутия» на территории сквера Галереи зарубежного искусства им. профессора М. Ф. Габышева.

Архитектурный памятник окружает зелёная зона с живописным фонтаном и скамейками – это настоящий островок покоя и красоты. На территории сквера  посетители галереи могут совместить общение с искусством и знакомство с местной флорой.

Популяризация гончарного дела – одно из основных направлений деятельности заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена Союза художников РФ, отличника культуры РС (Я), художника-керамиста Марии Гуляевой Туойа. Вдохновленные древним ремеслом наших предков, ученики Детской школы изобразительных искусств им. Л. А. Кима разных лет под ее руководством старательно создавали свои  керамические произведения.

Юные авторы, используя в качестве материала глину, шамот, а в цветовом оформлении – глазурь и ангоб, воплотили в керамических портретах лирические женские образы и облик великого русского поэта А.С. Пушкина. Одухотворённые, задумчивые, полные тонкого очарования работы рассчитаны не на внешний эффект, а на вдумчивое неспешное восприятие и созерцание.

Богатый растительный ландшафт является главной ценностью сквера. Ботанический сад СВФУ им. М. К. Аммосова и Национальный художественного музея РС (Я) в рамках совместного проекта «Сад знаний»  сделали специальные информационные таблички о деревьях, кустарниках и цветах, которые высажены на территории сквера.

Сквер открыт для  посетителей до 30  сентября 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 4.

Режим работы: среда —  воскресенье. Выходные дни — понедельник-вторник.

Вход свободный.

Фото: Отдела социокультурных взаимодействий Национального художественного музея РС (Я)
Источник: Отдел социокультурных взаимодействий Национального художественного музея РС (Я)

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