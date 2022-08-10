В сквере Галереи зарубежного искусства обновилась арт-инсталяция!

С 12 августа 2022 г. приглашаем посетить новую инсталляцию под открытым небом из цикла «Арт Терра – Якутия» на территории сквера Галереи зарубежного искусства им. профессора М. Ф. Габышева.

Архитектурный памятник окружает зелёная зона с живописным фонтаном и скамейками – это настоящий островок покоя и красоты. На территории сквера посетители галереи могут совместить общение с искусством и знакомство с местной флорой.

Популяризация гончарного дела – одно из основных направлений деятельности заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена Союза художников РФ, отличника культуры РС (Я), художника-керамиста Марии Гуляевой – Туойа. Вдохновленные древним ремеслом наших предков, ученики Детской школы изобразительных искусств им. Л. А. Кима разных лет под ее руководством старательно создавали свои керамические произведения.

Юные авторы, используя в качестве материала глину, шамот, а в цветовом оформлении – глазурь и ангоб, воплотили в керамических портретах лирические женские образы и облик великого русского поэта А.С. Пушкина. Одухотворённые, задумчивые, полные тонкого очарования работы рассчитаны не на внешний эффект, а на вдумчивое неспешное восприятие и созерцание.

Богатый растительный ландшафт является главной ценностью сквера. Ботанический сад СВФУ им. М. К. Аммосова и Национальный художественного музея РС (Я) в рамках совместного проекта «Сад знаний» сделали специальные информационные таблички о деревьях, кустарниках и цветах, которые высажены на территории сквера.

Сквер открыт для посетителей до 30 сентября 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 4.

Режим работы: среда — воскресенье. Выходные дни — понедельник-вторник.

Вход свободный.