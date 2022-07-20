В сквере Галереи зарубежного искусства — инсталяции современной керамики

21 июля 2022 г. в 16:00 ч. Национальный художественный музей РС (Я) в рамках 100-летия со дня основания Якутской АССР и 120-летия со дня рождения учёного и мецената Михаила Фёдоровича Габышева открывает для жителей и гостей города сквер Галереи зарубежного искусства им. профессора М. Ф. Габышева.

Здание галереи является одним их первых каменных сооружений в городе и носит статус объекта культурного наследия регионального значения. Архитектурный памятник окружает зелёная зона с живописным фонтаном и скамейками – настоящий островок покоя и красоты. На территории сквера посетители галереи смогут совместить общение с искусством и знакомство с местной флорой.

Серия инсталляций из глины под открытым небом «Арт Терра – Якутия», вдохновленная древним ремеслом наших предков, представит произведения современных мастеров керамики. Открывают проект декоративные вазы преподавателя Якутского художественного училища им. П. П. Романова, художника-керамиста и живописца Сарданы Даваасенгэ. Продолжением, демонстрирующим традиции преемственности в древнейшем искусстве гончарного дела, станет композиция из глиняных фигур учеников Детской школы изобразительных искусств им. Л. А. Кима. Работы созданы под руководством заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена Союза художников РФ, отличника культуры РС (Я), художника-керамиста Марии Гуляевой–Туойа. Завершит проект авторская инсталляция Марии Гуляевой–Туойа, приуроченная ко Дню города Якутска. Возвышаясь посреди высоких зарослей травы, керамика якутских мастеров словно бы вырастает из породившей её когда-то земли. Повторяющийся в инсталляциях мотив цикличности призван навести на размышления о непреходящей взаимосвязи природы, прошлого и искусства.

Богатый растительный ландшафт является главной ценностью сквера. Национальный художественный музей РС (Я) совместно с Ботаническим садом СВФУ им. М. К. Аммосова запланировали в августе реализацию проекта «Сад знаний». Благодаря табличкам посетители узнают информацию о деревьях, кустарниках и цветах, которые высажены на территории сквера.

Национальный художественный музей РС (Я) выражает глубокую признательность руководителю «Rektime» Афанасию Владимировичу Киприянову, директору Ботанического сада СВФУ, канд. биол. наук Наталье Сергеевне Ивановой, художникам Сардане Даваасенгэ, Марии Гуляевой-Туойа за спонсорскую и партнерскую поддержку открытия сквера.

Сквер открыт для посетителей с 22 июля по 30 сентября 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 4.

Режим работы: среда — воскресенье. Выходные дни — понедельник-вторник.

Вход свободный.

Телефоны для справок:

33-52-79,8 (962)737-11-37