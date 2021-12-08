В Сколково считают Якутию местом глобального бизнеса

7 декабря в рамках международного форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0 глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с председателем Фонда «Сколково» Аркадием ДВОРКОВИЧЕМ, вице-президентом Фонда Юрием САПРЫКИНЫМ и генеральным директором технопарка «Сколково» Ренатом БАТЫРОВЫМ.

В рабочих встречах также приняли участие министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий СЕМЕНОВ, директор Технопарка «Якутия» Петр ГАБЫШЕВ и директор ИТ Парка Александр ДАУРКИН.

На встречах были рассмотрены вопросы сотрудничества Якутии и Фонда «Сколково», было обсуждено проведение Дней Якутии в рамках международной конференции Startup village, которая пройдет в Сколково в мае 2022 года.

«Мы обсудили подписание нового соглашения между нашей республикой и Сколково, наметили планы по сотрудничеству, в том числе, по развитию биотехнологий в Якутии. Руководство фонда выразило готовность поддержать наши биотехнологические проекты, кроме того, они готовы «приземлить» свои проекты из Сколково в наш будущий Биотехнологический центр», — прокомментировал Петр Габышев.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил, что региональный оператор в Якутии считается одним из лучших и входит в тройку лидеров, в том числе по количеству и качеству проектов.

Также генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров рассказал о том, что на Startup village у республики будет возможность поставить свой шатер для инвесторов. «Там собирается не менее 800 инвесторов, и первыми они увидят стартапы из Якутии, — подчеркнул Ренат Батыров. – У вас уже есть компании, которые показывают пример того, как можно из Якутии делать глобальный бизнес».

С 2019 года Технопарк «Якутия» является региональным оператором «Сколково». И это дает право резидентам получать федеральные льготы в республике, не выезжая в Москву. Таких резидентов в республике сейчас 12, и их количество растёт.

«К примеру, весной компания «Автономные технологии» выиграла три микрогранта фонда «Сколково» на разработку робота-уборщика «VeDroid». А в целом якутские резиденты «Сколково» получили 28 микрогрантов на 22,3 млн. рублей и 1 грант с общим объемом 97,6 млн. рублей. Нужно понимать, что «Сколково» – это огромный хаб, где работает более 3000 проектов, которые генерируют многомиллиардную выручку. И если мы хотим, чтобы наши якутские стартапы не отставали, и приносили реальный доход для республики, мы должны очень плотно с ними работать. Вдохновляет, что наш глава действительно большое внимание уделяет развитию инновационных технологий и переходу на креативную экономику. Планка с каждым годом всё выше, впереди ещё много интересных и крупных проектов» — заявил Анатолий Семёнов.