В скольких населенных пунктах Якутии ожидается критическое половодье?

На случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения
ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. В 130 населенных пунктах Якутии, в которых проживают свыше 47 тыс. человек, ожидаются критические уровни половодья. Об этом сообщили в Госкомбезопасности региона.
В комитете добавили, что на случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения, которые могут принять 28,8 тыс. человек.
В Ленском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов уточнили ТАСС, что запас воды в снежном покрове на большей части территории республики на уровне 70-110%.
«Значительные снегозапасы (110-160%) на юге, местами в Оймяконском и Верхнеколымском районах на севере республики», — отметили в управлении.
«В третьей декаде — в низовьях рек Лена, Алдан, Вилюй, а также рек севера и северо-востока, в первой декаде июня — устьевые участки рек», — уточнил собеседник.