В скольких населенных пунктах Якутии ожидается критическое половодье?

На случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. В 130 населенных пунктах Якутии, в которых проживают свыше 47 тыс. человек, ожидаются критические уровни половодья. Об этом сообщили в Госкомбезопасности региона.

В комитете добавили, что на случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения, которые могут принять 28,8 тыс. человек.

В Ленском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов уточнили ТАСС, что запас воды в снежном покрове на большей части территории республики на уровне 70-110%.

«Значительные снегозапасы (110-160%) на юге, местами в Оймяконском и Верхнеколымском районах на севере республики», — отметили в управлении.

По данным ведомства, вскрытие рек Якутии ожидается в первой и второй декадах мая на участках реки Лена до Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй. «В третьей декаде — в низовьях рек Лена, Алдан, Вилюй, а также рек севера и северо-востока, в первой декаде июня — устьевые участки рек», — уточнил собеседник. Совокупный ущерб от паводка в Якутии весной и летом 2018 года превысил 1,4 млрд рублей. Ущерб получили 63 населенных пункта в 15 районах и на территории городского округа Якутска, были подтоплены 1482 жилых дома.

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