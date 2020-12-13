В скандал в театральном семействе привлечен председатель правительства Якутии

Мирнинский театр бурлит уже несколько месяцев. В первую волну пандемии нагрянула проверка. По данным SakhaLife, изъяты финансовые документы за 2018 – 2020 годы, в том числе касающиеся заработной платы, договора закупок и табеля учета работников театра.

Затем последовали новости по поводу слияния с Русским театром им. Пушкина. Коллектив запустил сбор подписей под петицией «Остановите принудительное объединение театров в Якутии», обращённую к Министерству культуры РФ, к главе республики Айсену Николаеву и к инициатору слияния — Министерству культуры и духовного развития Якутии. Остро приняла труппа и новоназначенного худрука.

В скандал в благородном театральном семействе в качестве арбитра привлечен председатель правительства Якутии. Андрей Тарасенко во время рабочего визита в алмазную столицу сообщил, что Мирнинский театр останется в самостоятельном статусе.