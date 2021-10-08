В скандал школы № 1 г. Якутска вмешалась Генпрокуратура России

В связи с коллективными обращениями родителей и педагогического состава средней общеобразовательной школы № 1 г. Якутска к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину с доводами о ненадлежащем состоянии здания школы замгенпрокурора России дано поручение об организации незамедлительных надзорных мероприятий и принятию мер к созданию безопасных условий для обучения несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что вследствие ненадлежащего технического состояния, физического и морального износа здание школы не отвечает обязательным требованиям к безопасности зданий и сооружений.

В целях защиты прав более 600 обучающихся и педагогов прокуратурой г. Якутска в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города Якутска обязанности запретить образовательную деятельность в здании школы, принять меры по обеспечению обучения учащихся в здании, отвечающем требованиям действующего законодательства.

Решением суда образовательная деятельность в здании школы запрещена с 01.09.2022. Учитывая аварийное состояние здания, по апелляционному представлению прокуратуры Верховным судом Республики Саха (Якутия) решение суда первой инстанции изменено, постановлено новое решение о запрете образовательной деятельности в здании школы, предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до 01.03.2022.

В настоящее время для учебного процесса определено здание Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, разработано техническое задание и предусмотрено финансирование на его ремонт.

В целях обеспечения прав детей на надлежащие условия обучения запланировано строительство новой школы со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Республики Саха (Якутия).