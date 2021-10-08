08.10.2021
14:37
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Общество

В СК России доступна круглосуточная связь с Информационным центром

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм — @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приемную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,

«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

—  «Ребенок в опасности»

—  «Телефон доверия»

—  «Остановим коррупцию»

—  «Давление на бизнес»

—  «Справочная информация»

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – Информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.

Мы на связи 24/7! Обращайтесь — мы Вам поможем!

Фото: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1617710/
Источник: Надежда Дворецкая
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