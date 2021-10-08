В СК России доступна круглосуточная связь с Информационным центром

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм — @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приемную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,

«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

— «Ребенок в опасности»

— «Телефон доверия»

— «Остановим коррупцию»

— «Давление на бизнес»

— «Справочная информация»

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – Информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.

Мы на связи 24/7! Обращайтесь — мы Вам поможем!