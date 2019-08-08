В СИЗО отправлен якутский бизнесмен

Вчера в Якутском городском суде состоялось рассмотрение ходатайства Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по хищениям в ОАО «Янское речное пароходство».

По делу обвиняемыми проходят бывший генеральный директор ОАО ЯРП Сомов В.А. и конкурсный управляющий Попов К.Н. Рассмотрев доводы следствия и ходатайства адвокатов обвиняемых, суд принял решение о заключении Сомова В.А. и Попова К.Н. под стражу в СИЗО на два месяца.