08.08.2019
23:06
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Происшествия

В СИЗО отправлен якутский бизнесмен

Вчера в Якутском городском суде состоялось рассмотрение ходатайства Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по хищениям в ОАО «Янское речное пароходство».

По делу обвиняемыми проходят бывший генеральный директор ОАО ЯРП Сомов В.А. и конкурсный управляющий Попов К.Н. Рассмотрев доводы следствия и ходатайства адвокатов обвиняемых, суд принял решение о заключении Сомова В.А. и Попова К.Н. под стражу в СИЗО на два месяца.

Источник: http://aartyk.ru/obshhestvo/somov-poplyl-sleduyushij-snytko/
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