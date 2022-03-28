В Синске прошел фестиваль «Играй, гармонь! Живи, частушка!»

26 марта, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов, Году культурного наследия народов в России, 100-летию образования ЯАССР и Году исторической памяти в Хангаласском улусе, в селе Синск прошел XX юбилейный республиканский фестиваль «Играй, гармонь! Живи, частушка!».

Одним из ярких действий фестиваля «Играй гармонь, живи, частушка!» традиционно является парад участников. В этом году на празднике ямщицкой культуры приняли участие 166 участников, фольклорные коллективы из восьми наслегов нашего улуса, Мегино-Кангаласского, Олекминского улусов и г. Якутска.

Фестиваль начался с парада участников и фольклорных коллективов, с поздравления руководителя организации «Потомки государевых ямщиков» Анатолия Добрянцева, заместителя главы администрации района Елизаветы Мартыновой и других.

В этот праздничный день прошел смотр конкурсной программы фестиваля, состоялось открытие выставки-конкурса «Лучшая ямщицкая кухня», ямщицкие посиделки, танцы под гармошку и баян, хороводы.

Также в рамках фестиваля работала дискуссионная площадка «Основные проблемы и задачи сохранения культурного наследия приленских ямщиков», где обсудили вопрос сохранения и развития исторического и культурного наследия ямщиков, их фольклора, обычаев, пропаганда и приобщение молодежи к истории и традициям.

Праздник ямщицкой культуры еще раз показал, что во всех ямщицких селах сохранились русские обрядовые и хороводные песни, танцы, звенят гармони, звучат частушки — самобытный ямщицкий фольклор не утерял свою уникальность. Мы еще раз убеждаемся, что сегодняшние носители ямщицкой культуры не забывают свои исторические корни, бережно хранят и передают потомкам духовную культуру государевых ямщиков!