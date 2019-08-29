29.08.2019
23:54
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Красота & Здоровье

В Синема Центре открылась Неделя якутского кино

                29 августа в Зелёном зале кинотеатра «Синема Центр» официально открылась Неделя якутского кино, посвященная Дню этого вида искусства. 

               Именно в этот день поклонникам Сахавуда удалось посмотреть две самые успешные киноленты якутских кинематографистов за последние годы — «Царь птица» Эдуарда НОВИКОВА и «Надо мною солнце не садится» Любови БОРИСОВОЙ. Про их последний триумф мы сообщали буквально вчера. 

           Примечательно, что в первый день билеты были раскуплены заранее, в зале было много зрителей пенсионного возраста и представителей молодёжи. Вначале был объявлен только» Царь птица», но в связи с победой на Международном кинофестивале «Надо мною солнце не садится», руководство кинотеатра решило показать и его, сделав приятный сюрприз своим зрителям. 

            Евгения АНДРЕЕВНА, пенсионерка: «Я очень люблю якутское кино. И мне сегодня удалось сходить сразу на два фильма. Спасибо» Синема Центру» за это! Отрадно, что пенсионерам на якутские фильмы сделали скидку. Любите якутское кино и ходите на них!» 

           Расписание фильмов Недели якутского кино в» Синема Центре»: 

1. 29 августа Зелёный зал — «Тойон кыыл» («Царь птица»), Драма/80 мин./12+

Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.
в 18:40 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.

2. 30 августа Зелёный зал — «Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт» («Надо мною солнце не садится»), Драма/100 мин./6+
Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.
в 18:40 Цена билета: 300 р./350 р./315 р.

3. 31 августа Зелёный зал — «24 снега», Документальный фильм/90 мин./12+
Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.
в 18:40 Цена билета: 300 р./350 р./315 р.

4. 1 сентября Зелёный зал — «Тыал баарын тухары» («Покуда будет ветер»), Мелодрама/80 мин./16+
Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.
в 18:40 Цена билета: 300 р./350 р./315 р.

5. 2 сентября Зелёный зал — «Республика Z», Приключения, боевик, ужасы /90 мин./16+ 
Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.
в 18:40 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.

6. 3 сентября Зелёный зал — «Айыы уола» («Посланник небес»), Биография, драма/90 мин. /12+ 
Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.
в 18:40 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.

7. 4 сентября Зелёный зал — «Сааскы кэм», историческая драма/130 мин./6+
Начало сеансов: 
в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.
в 19:10 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.

Фото: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ - СУЛУСХАН.
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ - СУЛУСХАН .
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