В Синема Центре открылась Неделя якутского кино

29 августа в Зелёном зале кинотеатра «Синема Центр» официально открылась Неделя якутского кино, посвященная Дню этого вида искусства.

Именно в этот день поклонникам Сахавуда удалось посмотреть две самые успешные киноленты якутских кинематографистов за последние годы — «Царь птица» Эдуарда НОВИКОВА и «Надо мною солнце не садится» Любови БОРИСОВОЙ. Про их последний триумф мы сообщали буквально вчера.

Примечательно, что в первый день билеты были раскуплены заранее, в зале было много зрителей пенсионного возраста и представителей молодёжи. Вначале был объявлен только» Царь птица», но в связи с победой на Международном кинофестивале «Надо мною солнце не садится», руководство кинотеатра решило показать и его, сделав приятный сюрприз своим зрителям.

Евгения АНДРЕЕВНА, пенсионерка: «Я очень люблю якутское кино. И мне сегодня удалось сходить сразу на два фильма. Спасибо» Синема Центру» за это! Отрадно, что пенсионерам на якутские фильмы сделали скидку. Любите якутское кино и ходите на них!»

Расписание фильмов Недели якутского кино в» Синема Центре»:

1. 29 августа Зелёный зал — «Тойон кыыл» («Царь птица»), Драма/80 мин./12+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.

в 18:40 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.



2. 30 августа Зелёный зал — «Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт» («Надо мною солнце не садится»), Драма/100 мин./6+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.

в 18:40 Цена билета: 300 р./350 р./315 р.



3. 31 августа Зелёный зал — «24 снега», Документальный фильм/90 мин./12+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.

в 18:40 Цена билета: 300 р./350 р./315 р.



4. 1 сентября Зелёный зал — «Тыал баарын тухары» («Покуда будет ветер»), Мелодрама/80 мин./16+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.

в 18:40 Цена билета: 300 р./350 р./315 р.



5. 2 сентября Зелёный зал — «Республика Z», Приключения, боевик, ужасы /90 мин./16+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.

в 18:40 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.



6. 3 сентября Зелёный зал — «Айыы уола» («Посланник небес»), Биография, драма/90 мин. /12+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.

в 18:40 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.



7. 4 сентября Зелёный зал — «Сааскы кэм», историческая драма/130 мин./6+

Начало сеансов:

в 15:00 Цена билета: 200 р./250 р./215 р.

в 19:10 Цена билета: 250 р./300 р./265 р.