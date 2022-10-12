Движение #МЫВМЕСТЕ готово помогать семьям мобилизованных

Движение #МЫВМЕСТЕ объединяет добровольцев Якутии для оказания помощи семьям мобилизованных В Якутии продолжает активно работать штаб #МЫВМЕСТЕ, где семьи мобилизованных смогут получить все виды поддержки и помощи, в том числе юридическую, психологическую, а также помощь в быту. Об этом сегодня вечером на брифинге сообщил Руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллаан Винокуров.

«Члены семей мобилизованных могут обратиться за помощью по номеру «Горячей линии» (122), и, нажав на кнопку «6», оставить свою заявку. Звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов. Поступающие к нам заявки от семей мобилизованных будут распределены между волонтерами, которые окажут им всю оперативную помощь. Максимальный срок выполнения заявок составляет 3 дня», — сообщил Винокуров. Запросы могут быть и бытового характера-пойти купить продукты в магазине, лекарства в аптеке, оказать помощь по уходу за детьми или пожилыми людьми, сообщает тгк @YakutiaOpershtab