В СХПК «Чурапча» готовы к предстоящей зимовке

На одном из крупнейших предприятий Чурапчинского улуса, сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Чурапча» обсуждены вопросы готовности предприятия к предстоящей зимовке, рассмотрели итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев и планы на последний квартал текущего года. В целом отмечено, что несмотря на сложные климатические и условия, связанные с ограничительными мерами, предприятие продолжает успешно развиваться и производить качественную сельскохозяйственную местную продукцию.

Всего заготовлено 6471 тонн молока от 7600 плановых тонн (98,9%). Засушливое лето и осень отрицательно повлияли на выпас дойных коров. Из-за отсутствия пастбищ к осени коровы были отпущены с телятами на подножный корм. Полностью произведены выплаты за сданное молоко за август, сентябрь, в ближайшее время будут выплаты за октябрь.

В данное время проводится усиленная работа по сохранению поголовья скота. Решен вопрос по заготовке грубых кормом на зимовку крупного рогатого скота. Продолжается работа по закупке и обеспечению дополнительного прикорма лошадей. Кроме того, кооператив планирует в конце октября начать забой скота на мясо. Для этого будут привлечены 60-65 человек из числа работников СХПК “Чурапча”. За заготовку мяса субсидия не предусмотрена, предприятие расплачивается из кредитных средств. При этом отмечено, что на оборот продукции влияет и режим ограничений по коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день СХПК «Чурапча» производит более сотни наименований мясных, молочных, дикоросных и кондитерских продуктов. Имеет молочные цеха, в том числе цех с голландской линией по стерилизации молока, колбасный цех с чешской линией по производству копченых колбасных изделий, механизированный убойный пункт, а также цех производства питьевой воды.