В Школе третьего возраста Якутии — занятия на любой вкус

Несмотря на пандемию коронавируса «Школа третьего возраста Республики Саха (Якутия)» не только не прекратила свою деятельность, но и расширилась и активизировала свою деятельность. Если занятиями Школы в 2020 году было охвачено 20 тысяч жителей республик, то в 2021 году количество курсистов возросло до 37 тысяч человек. Сегодня у школы – девять филиалов в районах республики, работает 43 кружка по самым разным направлениям.

В Школе третьего возраста каждый найдёт занятие по своим интересам. Курсисты получают новые знания и навыки по образовательному, оздоровительному, творческому, декоративно-прикладному направлениям. Как сообщила директор Школы третьего возраста Республики Саха (Якутия) Пелагея Прядезникова, в 2021 году наибольшее количество занятий проведено по оздоровительному (12360 занятий) и творческому (8804) направлениям.

Востребованными также являются занятия по лечебной физкультуре, нейробике, СуДжоку, йоге, аэробике, адаптивной физкультуре. Среди творческих занятий наибольший интерес среди курсистов вызывают вокал, актерское мастерство, а также фольклорные занятия этномузыкой и игре на хомусе. Кроме того, людей старшего поколения обучают английскому языку, компьютерной грамотности, лечебной гимнастике. Пользуются спросом занятия танцевальной терапией, вышиванием.

До пандемии коронавируса курсисты Школы третьего возраста активно принимали участие в культурных мероприятиях, занимали призовые места в городских, республиканских, российских, международных конкурсах и фестивалях. Пелагея Прядезникова рассказала, что в период пандемии Школа переориентировала свою работу, перейдя на дистанционную форму. Через социальные сети и ватсап рассылалась необходимая полезная информация, об обеспечении соблюдения мер по противодействию распространения COVID-19, номера контактных телефонов волонтёров, которых можно было вызвать, чтоб доставить лекарства и продукты питания, давались разъяснения по всем вопросам. Сами курсисты сшили 622 многоразовые маски для малоимущих граждан, тем самым внесли свою лепту в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня мы активно сотрудничаем и работаем совместно с клубом «Эрчим», Смарт библиотекой «03», с библиотеками им Белинского, семейной библиотекой и библиотекой для слепых и слабовидящих. На занятия приглашаем артистов, известных людей нашей республики, психологов, юристов. Все занятия проходят интересно и увлекательно, ученики занимаются с большим удовольствием. И это радует», – добавила директор.

Школа третьего возраста — это социально-просветительский проект, созданный по принципам общественной организации. Её главная цель – объединить людей пожилого возраста и поддержать их в стремлении к полноценной творческой и социально-полезной деятельности, опираясь на их собственные ресурсы и желания.