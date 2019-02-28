В школе поселка Депутатский патриотическое воспитание на первом месте

Усть-Янское местное отделение Партии «Единая Россия» много лет сотрудничает со школой поселка Депутатский.

В рамках недели правовой помощи детям члены местного штаба совместно с учителями обществознания организовали Правовую викторину среди учащихся 8-11 классов, дебаты на острые социальные, политические и экономические темы. Не осталось в стороне местное отделение. Во время проведения школьного месячника патриотического воспитания, на средства членов местного штаба куплены ценные призы и кубки для победителей смотра.

Конкурс-смотр песни и строя провела Депутатская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. В мероприятии приняли участие более 370 учащихся школы с первого по 11 класс. С напутственными словами к юным участникам Смотра обратились руководитель исполкома Партии «ЕР» Максим Иванов, военный комиссар района Владимир Лясин, директор школы Петр Местников.