В школе №15 приступили к восстановительным работам

В школе №15 города Якутска в пятницу приступили к восстановлению козырька крыши над входом в здание. Напомним, вчера днем, конструкция из профилированного листа не выдержала массы скопившегося снега и частично разрушилась. Пострадавших в результате происшествия нет.



Временно ограничено движение людей через поврежденный участок. Начаты подготовительные работы по демонтажу деформированных листов покрытия кровли и облицовки потолков, а также освещения крыльца главного входа.

Планируется завершить восстановительные работы в ближайшие дни, чтобы обеспечить учебный процесс в очной форме. После происшествия школьники были временно переведены на дистанционную форму обучения.



По поручению главы города Евгения Григорьева в учебном заведении проводится внутренняя проверка. Также всем руководителям образовательных учреждений поручено усилить контроль и обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников во время таяния и схода снега с крыш.