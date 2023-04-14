14.04.2023
14:41
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Происшествия

В школе №15 приступили к восстановительным работам

В школе №15 города Якутска в пятницу приступили к восстановлению козырька крыши над входом в здание. Напомним, вчера днем, конструкция из профилированного листа не выдержала массы скопившегося снега и частично разрушилась. Пострадавших в результате происшествия нет.


Временно ограничено движение людей через поврежденный участок. Начаты подготовительные работы по демонтажу деформированных листов покрытия кровли и облицовки потолков, а также освещения крыльца главного входа.

Планируется завершить восстановительные работы в ближайшие дни, чтобы обеспечить учебный процесс в очной форме. После происшествия школьники были временно переведены на дистанционную форму обучения.


По поручению главы города Евгения Григорьева в учебном заведении проводится внутренняя проверка. Также всем руководителям образовательных учреждений поручено усилить контроль и обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников во время таяния и схода снега с крыш.

Ужас! Обвалилась крыша крыльца школы в Якутске
Фото: пресс-службы
Источник: тгк ЯКУТСК

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