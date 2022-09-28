В школах Якутска усилили меры безопасности — закрывают изнутри двери

Родители выражают обеспокоенность в связи с вероятностью закрытия входных дверей после начала учебного процесса. Доводим до всех родителей и законных представителей, что в связи с трагическими событиями, произошедшими в г. Ижевске, издан приказ об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск», сообщает тгк Управления образования Якутска. В рамках соблюдения требований постановления правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» руководитель образовательного учреждения самостоятельно принимает меры, направленные на усиление пропускного режима, в том числе закрытие входных дверей.

С учетом того, что входы в здание школы просматриваются системами видеонаблюдения, опоздавший ребенок либо иное лицо, пришедшее в школу после закрытия входа, будет своевременно обнаружен и пропущен в здание сотрудниками охраны. В рамках противопожарных требований противоречий нет, так как наружные двери закрываются на щеколды либо замки, открываемые изнутри без ключа, что соответствуют требованиям постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Просим с понимаем отнестись к принимаемым мерам в целях обеспечения безопасности наших детей.