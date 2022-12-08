Карантин в школах Якутска: очно могут учиться только двa классa



В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории городского округа «город Якутск» и превышением эпидемических порогов, в том числе среди детей в возрасте от 7-14 лет, Санитарно-противоэпидемической комиссией г. Якутска принято решение о временном переводе на дистанционный формат обучения учащихся с 1 по 8 и 10 классы общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования в г. Якутске с 9 декабря по 17 декабря 2022 года.

«Очно могут учиться только 9 и 11 классы, если заболеваемость не превышает 20 % в классах», — уточнила начальник Управления образования г. Якутска Мария Петрова.

В период ограничений приостанавливаются все спортивные и культурно-массовые мероприятия на территории городского округа с участием учащихся и воспитанников детских образовательных учреждений независимо от форм собственности.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска и Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) призывают горожан соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, в местах массового скопления населения, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Родителям необходимо ограничить посещение детьми мест массового пребывания, в том числе кинотеатров, магазинов, учреждений общественного питания.