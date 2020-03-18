В школах Якутска досрочно объявлены каникулы в связи с угрозой коронавируса

Приказом Управления образования Окружной администрации Якутска в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех муниципальных школах объявлены каникулы с 18 марта по 27 марта 2020 года с последующим переводом обучающихся на дистанционное обучение (при наличии возможности) или индивидуальные программы обучения.

Меры по предупреждению распространения инфекции приняты на основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 года №01-03/78 «О недопущении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 года №1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)».

Муниципальным образовательным организациям начального, основного, среднего общего образования предписывается не допускать одновременное массовое нахождение и проживание школьников в интернатах и при возможности направить их по месту проживания. С 18 марта отменены занятия в организациях дополнительного образования детей.

Согласно приказу Управления образования, руководителям образовательных организаций города Якутска при наличии возможности и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организаций рекомендовано переводить работников на дистанционную форму работы. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) следует незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией на работе. Помещения, где находился заболевший, нужно дезинфицировать и не допускать на рабочее место и территорию организации работников, посещавших территории с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекцией.

В школах и организациях дополнительного образования в период ограничительных мероприятий силами персонала должны проводиться регулярные генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий, в том числе посредством электронной системы АИС «Сетевой город. Образование». В целях обеспечения прохождения образовательной программы в полном объеме будут внесены изменения в календарном учебном графике АИС «Сетевой город. Образование» на 2019-2020 учебный год.

Приказ Управления образования касается профилактических мер в детских садах Якутска. С целью предупреждения дальнейшего распространения острых респираторных вирусных инфекций в организованных дошкольных коллективах руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций должны обеспечить проведение ежедневного медицинского осмотра детей и персонала. Дети и сотрудники с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями не допускаются в дошкольные организации.

Детские сады должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами с вирулицидным действием, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масок), мылом и бумажными полотенцами для рук, а также одноразовыми платками у детей. Необходимо проводить регулярное и качественное проведение влажной уборки, особенно поверхностей и предметов, которые имеют наиболее частые контакты с руками (дверные ручки, краны, клавиатура), проветривать групповые и классные комнаты в отсутствии детей, обеззараживать воздух в помещениях рециркуляторами.

В детских садах необходимо проводить мониторинг посещаемости. В случае выявления роста заболеваемости ОРВИ в группах на 20% и более процентов от численности детей, воспитательный процесс в группе или в целом по учреждению временно приостанавливается на 7 дней. При этом с родителей (законных представителей) не должна взиматься плата за содержание ребенка, отсутствующего в период ограничительных мер.

Напомним, с 17 марта распоряжением главы ГО «город Якутск» Сарданы Авксентьевой в столице введен режим повышенной готовности, утвержден план действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19, усилены профилактические мероприятия.