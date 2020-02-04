04.02.2020
12:24
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Красота & Здоровье
В школах Якутска 88 классов закрыты на карантин
39 школ Якутска ввели ограничения в образовательный процесс в связи с сезонным обострением респираторных заболеваний, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу окружного управления образования.
«Ограничения введены в 88 классах. Если динамика заболевших будет расти, то специалисты организуют комиссию, которая будет решать вопрос введения карантина во всех школах города», — сообщил во вторник, 4 февраля, начальник управления образования столицы региона Алексей СЕМЕНОВ.
По его словам, показатели заболеваемости в 2020 году ниже, чем в предыдущем году.
Ранее сообщалось, что в дошкольных и школьных учреждениях ежедневно ведется фильтрация воздуха для предотвращения распространения вирусов.
Фото: Якутия24
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