В школах Якутии откроют свыше 100 «Точек роста»

В новом учебном году во всех районах Якутии на базе 110 школ откроют Центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Это в два раза больше, чем в 2019 году, когда только началась реализация проекта в республике.

«Современные и комфортные образовательные пространства создаются в рамках Национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Появление «Точек роста» позволяет школьникам приобщиться к достижениям науки и техники, раскрывать свои таланты и способности. А учителям дает возможность использовать современные образовательные технологии. Это повышает качество образования», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В школах, где создают «Точку роста», проводят ремонт учебных помещений согласно брендингу, оснащают мебелью и оборудованием цифровые лаборатории по информатике, ОБЖ, технологии, биологии, химии и физике. Для проектной деятельности создают открытое пространство, которое обычно становится центром общественной жизни школы. Там размещаются шахматная гостиная и медиазона.

В «Точке роста» проводятся учебные и внеучебные занятия, также занятия по дополнительному образованию. Учителя проходят специальные курсы повышения квалификации.

Как отметила директор Жатайской СОШ №2 Нина Сачкова, где центр работает с 2020 года, все 380 учащихся с 1 по 11 классы занимаются в оборудованных кабинетах. У ребят востребованы такие направления, как робототехника, медиастудия, основы 3D-моделирования, мультипликация, геоинформационные технологии, основы программирования летательных аппаратов, школа виртуальной реальности.

К 2024 году Центры цифрового и гуманитарного профилей должны открыться во всех сельских школах республики.