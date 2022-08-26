В школах Якутии откроют более 30 психолого-педагогических классов

В республике в этом году планируют открыть 39 психолого-педагогических классов для усиления подготовки будущих кадров для системы образования. Напомним, 2023 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

«Профессионализм, духовная, нравственная устойчивость педагогов будут крепкой опорой для качественных изменений системы образования для ответа на новые вызовы», — отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем обращении к работникам образования на Августовском совещании.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в стране продолжат уделять серьезное внимание к подготовке будущих педагогов. «Важно, чтобы в профессию приходили лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее. Для этого созданы свыше полутора тысяч психолого-педагогических классов», — подчеркнул министр в своем приветствии педагогической общественности Якутии.

В республике, начиная с 1997 года, накоплен опыт создания педагогических классов. С 1997 по 2002 годы такие классы были в 43 школах 26 улусов и г. Якутска. Отдельные школы имели педагогический профиль: Амгинская педагогическая гимназия, Алданский педагогический лицей, Бердигестяхская педагогическая школа, Дюпсюнская средняя школа с педагогическими классами.

Сегодня функционируют 11 классов с разными моделями педагогического профиля. Это и модель ресурсного центра на базе педагогических колледжей, модель сетевого взаимодействия с федеральными вузами как Московский педагогический государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова.

Для методической поддержки по развитию профильных психолого-педагогических классов решением федерального министерства республика будет работать с Благовещенским государственным педагогическим университетом.

По словам министра образования и науки Ирины Любимовой, развитие психолого-педагогических классов позволит восполнить дефицит педагогических кадров, повысить качество образования выпускников, способных сделать осознанный выбор сферы будущей профессии, развивать социальное партнерство между образовательными организациями и обществом.

К 2024 году в Якутии создадут 70 психолого-педагогических классов.