В школах Якутии не только проводят капремонт, но и закупают оборудование

На капитальный ремонт школ Якутии выделены федеральные субсидии на сумму более 2, 8 млрд рублей, в том числе в 2022 году – более 2,5 млрд рублей, в 2023 году – 356,89 млн. рублей.

Будут обновлены здания 58 школ в 25-ти муниципальных образованиях и городских округах. В текущем году отремонтируют 38 школ.

Глава Якутии провел заседание оперштаба по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и госпрограмм республики.

Как отметил Айсен Николаев, в стране и в республике капитальный ремонт в школах в таком объеме никогда не проводился.

«Решение Президента страны Владимира Владимировича Путина было принято по итогам съезда партии «Единая Россия», выделены огромные средства. Вовлеченность глав муниципальных районов и городских округов, управлений образования, руководства школ, поселков, наслегов на местах должна быть максимальная для того, чтобы работы выполнялись качественно и в срок», – сказал глава.

По состоянию на 1 июля на 54-х объектах начались ремонтные работы. Стройготовность по всем объектам в среднем составляет 44,79%, в том числе однолетнего цикла – 53%, двухлетнего цикла – 29,2%.

По словам министра образования и науки Ирины Любимовой, в школах не только проводят капитальный ремонт, но и закупают оборудование, должны обеспечить все условия по антитеррористической безопасности. Так, на сегодня оборудование поставлено в четыре школы.

На совещании главы и представители Хангаласского, Булунского, Намского, Кобяйского, Сунтарского улусов доложили о проводимой работе.

Подводя итоги, Айсен Николаев отметил, что работы в целом идут по графику, есть незначительные отставания по шести объектам и указал главам взять под ежедневный личный контроль ход работ на местах.

Глава поручил профильным ведомствам принять конкретные меры по ускорению ремонта и уделить особое внимание на обеспечение качества выполняемых работ.