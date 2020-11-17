В школах Якутии началась учеба (с некоторыми ограничениями)

В школах Якутии завершились 14-дневные каникулы, которые вводились для стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом во вторник на брифинге сообщил зампред Сергей Местников.

«Все 649 школ возобновили образовательный процесс. Из них 42 % – в традиционной форме, 47% – в смешанной форме. Это значит, что часть предметов проходит в онлайн-формате» , – рассказал Сергей Местников.

Каждая школа, исходя из эпидемиологической ситуации в населенном пункте, самостоятельно принимает решение о форме обучения.

С этой недели организации дополнительного образования также начали работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и ограничениями по формату проведения занятий.

Вице-премьер Якутии выразил обеспокоенность количеством выявляемых случаев коронавируса среди школьников и работников образования – ежедневно цифра достигает от 30 до 40 новых случаев.

«Все школы обеспечены рециркуляторами воздуха и проводят термометрию, необходимо и дальше соблюдать все необходимые требования в школах, чтобы не допустить распространения коронавируса», – сказал Сергей Местников, обращаясь к руководителям образовательных учреждений республики.



