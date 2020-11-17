17.11.2020
15:00
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Образование

В школах Якутии началась учеба (с некоторыми ограничениями)

В школах Якутии завершились 14-дневные каникулы, которые вводились для стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом во вторник на брифинге сообщил зампред Сергей Местников.

«Все 649 школ возобновили образовательный процесс. Из них 42 % – в традиционной форме, 47% – в смешанной форме. Это значит, что часть предметов проходит в онлайн-формате» , – рассказал Сергей Местников.

Каждая школа, исходя из эпидемиологической ситуации в населенном пункте, самостоятельно принимает решение о форме обучения. 

С этой недели организации дополнительного образования также начали работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и ограничениями по формату проведения занятий.

Вице-премьер Якутии выразил обеспокоенность количеством выявляемых случаев коронавируса среди школьников и работников образования – ежедневно цифра достигает от 30 до 40 новых случаев. 

«Все школы обеспечены рециркуляторами воздуха и проводят термометрию, необходимо и дальше соблюдать все необходимые требования в школах, чтобы не допустить распространения коронавируса», – сказал Сергей Местников, обращаясь к руководителям образовательных учреждений республики. 


Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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