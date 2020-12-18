В школах создаются агротехнологические классы

16 декабря 2020 года в Партизанском наслеге Намского улуса прошло первое общественное обсуждение концепции создания агротехнологических классов в сельских школах Республики Саха (Якутия).

Встреча состоялась в МБОУ «Партизанская средняя общеобразовательная школа», в ней приняли участие глава Партизанского наслега ЗЫРЯНОВ Алексей Николаевич, врио ректора ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, кандидат биологических наук КРИВОШАПКИН Константин Константинович, директор Партизанской средней общеобразовательной школы ГУЛЯЕВ Александр Феофанович, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования Института развития образования и повышения квалификации Республики Саха (Якутия) АДАМОВ Гавриил Иннокентьевич, учителя школы, представители общественности Партизанского наслега и фермеры.

Агротехнологические классы могут стать связующим звеном школы и высшего аграрного образования. Ученики таких классов будут изучать не только основы сельскохозяйственного производства, но и обучаться основам предпринимательства и менеджмента в сельском хозяйстве. Выпускники агротехнологических классов смогут получить современные компетенции и стать в будущем успешными фермерами у себя в наслеге. Все это должно стать точкой роста современного села.

Встреча прошла очень насыщенно, интересно и вызвала большой интерес к созданию агротехнологического класса у участников.

Было принято решение о принятии резолюции и дальнейшей совместной работы над созданием агротехнологического класса для учащихся общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия).