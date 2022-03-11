11.03.2022
20:10
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Образование

В школах снова будут петь Гимн России?

В якутских соцсетях распространяется фотография распоряжения Минобразования и науки РС(Я) об еженедельном исполнении Гимна РФ.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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