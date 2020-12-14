В школах Чурапчинского улуса внедряют СМАРТ-технологии

В Арылахской школе имени Т.М.Каженкина Чурапчинского улуса внедрен инновационный проект «Технология – дополненная и виртуальная реальность в реализации дистанционного обучения в условиях малокомплектной сельской школы». Школа обеспечена современным цифровым оборудованием. Это позволило получить более широкие возможности для дальнейшего всестороннего развития учащихся. В специально оборудованном классе установлены виртуальные экраны, дроны, мощные компьютеры, а также производственный станок.

«Чурапчинский улус вложился в систему образования и не прогадал — в период внедрения цифровизации достижения в области образования лучше, чем у многих улусов. Многие проекты местных инициатив Чурапчинского улуса получили признание на республиканском и российском уровнях», — подчеркнул глава Андрей Ноговицын.

Такой же проект ранее реализован в Сыланской средней общеобразовательной школе имени Г.П.Башарина. В школе успешно создана СМАРТ-среда, которая имеет все необходимое для развития и обучения детей в аграрном, медицинском и многом другом направлениях, непосредственно используя IT технологии. С 2001 года школа начала работать как филиал Малой академии наук СВФУ. Все оборудования медицинского кабинета приобретены в результате участия в программе ППМИ: оборудование «Школьная нейролаборатория» приобретено в 2018 году в сумме 1,5 млн рублей, оборудование «Создание СМАРТ-среды в условиях сельской школы» приобрели в 2019 году в сумме 4,2 млн. Здесь много новейших муляжей и 3Д проекций органов человека для обучения и привития первичных навыков, умений, много методических практикумов для школьников. Кроме различных оборудований и муляжей, есть два вида цифровых микроскопов. С помощью этих микроскопов учащиеся приобретают первые навыки и умения различать многое в теле человека, увидеть все своими глазами, снимать на видео, сфотографировать различные органы человека. На тренажере «Максим»дети учатся навыкам оказания необходимой первой помощи пострадавшему или больному человеку.

В прошлом году школа заключила Соглашение о сотрудничестве по вопросам подготовки медицинских кадров с Якутским медицинским колледжем. Школа инициировала обучение по программе Медицинского колледжа, начиная с 9 класса для того, чтобы по окончании средней школы дети получили профессии медсестры или медбрата. В спецклассах Сыланской СОШ имени Г.П.Башарина приезжают учиться дети, желающие в дальнейшем стать врачами, медиками.

В Сыланской СОШ учащиеся увлеченно занимаются в кружке робототехники. Дети участвуют в различных соревнованиях и конкурсах по робототехнике. На графических планшетах они делают первые шаги по анимации, рисуют, монтируют, запускают готовые анимации. Кроме того, учащиеся могут вырезать фигурки на специальном лазерном оборудовании.

На приобретенном в 2019 году оборудовании сейчас производятся защитные экраны. Готовые защитные экраны планируют сдать на реализацию в Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Наряду с этим школа выпускает сувениры, якутские календари, обереги, что очень понравилось населению.

В IT-центре Сыланской школы дети учатся азам водительского дела категории » В» на автотренажере по компьютерной программе обучения вождению автомашиной производства Новосибирской компании. Данное оснащение приобретено на средства выигранного гранта по ППМИ. По окончании учебы учащиеся сдают экзамен по теории и практике вождения автомашиной и могут получить права на вождение.

Сыланская средняя общеобразовательная школа агротехнологического направления имени Г.П.Башарина кроме всего прочего занимается производством чая из местного сырья. Недавно школой приобретено оборудование по упаковке готового чая. Учащиеся помогают производить различные сорта местного чая отменного качества — «Нуурал», » Танара чээйэ» и других. Здесь в специальном сушильном оборудовании при заданной температуре в + 60 градусов дети научатся сушить бруснику, выпускать готовую продукцию из сушеной ягоды. Это проект самих учащихся. Оборудование куплено за 200 тысяч рублей.

Примечательно то, что благодаря таким программам, в сельской местности создаются цифровые пространства, соответствующие требованиям современной комфортной жизни.