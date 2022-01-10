В шести районах Якутии увеличена увеличена грузоподъемность автозимников

ГКУ «Управтодор РС(Я)» информирует пользователей региональных автодорог об увеличении грузоподъемности зимников в Мирнинском, Оленекском, Анабарском, Ленском, Усть-Майском и Кобяйском районах.

До 15 тонн:

— на участке зимника п. Сангар — с. Ситтэ — п. Батамай — Булус автодороги «Сангар»;

— на участке автозимника с. Кобяй — р. Хатынг-Юрях — с. Кальвица — п. Сангар автодороги «Кобяй».

До 30 тонн:

— на участке зимника автодороги «Анабар» п. Удачный — с. Оленек — с. Юрюнг-Хая;

— на участке зимника автодороги «Умнас» г. Ленск — с. Хамра.

С 11 января повышается грузоподъемность до 30 тонн на участке п. Усть-Мая — п. Эльдикан с ледовым автозимником через реку Алдан (минимальная толщина льда составила 82 см) на 423 км автодороги «Амга».