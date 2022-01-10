10.01.2022
19:41
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Якутия
В шести районах Якутии увеличена увеличена грузоподъемность автозимников
ГКУ «Управтодор РС(Я)» информирует пользователей региональных автодорог об увеличении грузоподъемности зимников в Мирнинском, Оленекском, Анабарском, Ленском, Усть-Майском и Кобяйском районах.
До 15 тонн:
— на участке зимника п. Сангар — с. Ситтэ — п. Батамай — Булус автодороги «Сангар»;
— на участке автозимника с. Кобяй — р. Хатынг-Юрях — с. Кальвица — п. Сангар автодороги «Кобяй».
До 30 тонн:
— на участке зимника автодороги «Анабар» п. Удачный — с. Оленек — с. Юрюнг-Хая;
— на участке зимника автодороги «Умнас» г. Ленск — с. Хамра.
С 11 января повышается грузоподъемность до 30 тонн на участке п. Усть-Мая — п. Эльдикан с ледовым автозимником через реку Алдан (минимальная толщина льда составила 82 см) на 423 км автодороги «Амга».
Фото: пресс-службы.
Источник: Управление автодорог РС(Я).
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