В шести районах Якутии сохраняется сложная лесопожарная обстановка

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 191 природный пожар на общей площади, пройденной огнем 335 997,3 гектар, при этом площадь активного горения составляет 504 гектара. За сутки возникло 40 пожаров и 16 ликвидировано.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 1 096 человек и 117 единиц техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка ведомства.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 1 042 гектара в связи с обнаружением новых очагов. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 99 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В соответствии с прогнозом на ближайшие сутки, в связи с отсутствием осадков, учитывая южный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 м/с, существует вероятность задымления в 14 населенных пунктах на территории Верхоянского, Горного, Усть-Алданского, Кобяйского, Томпонского и Жиганского районов.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.