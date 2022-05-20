В шести районах Якутии с 23 мая объявлен пожароопасный сезон

С 23 мая на территории лесного фонда Алданского, Верхоянского, Жиганского, Индигирского, Нерюнгринского и Томпонского лесничеств устанавливается пожароопасный сезон.

Решение об этом принято в связи со сходом снежного покрова и установлением положительных температур, а также в целях своевременного принятия мер по тушению лесных и ландшафтных пожаров.

В связи с этим, ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» поручено обеспечить бесперебойное функционирование диспетчерской службы по охране лесов от пожаров на территории указанных лесничеств.

Напомним, ранее пожароопасный сезон был открыт на территории 18 районов республики и ГО «Якутск». #минэкологииякутии