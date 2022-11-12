12.11.2022
14:36
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Якутия

В Якутске открыт вытрезвитель

Зампред правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила о создании вытрезвителей в районах региона.
В Якутске начал работать вытрезвитель на базе отделения социальной адаптации «Тирэх», планируется создать такие учреждения в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах, сообщает тгк @yk24ru

Фото: Соцсети
Источник: тгк @yk24ru

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