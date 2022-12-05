В СФУР обсудили развитие Арктического социума

30 ноября 2022 г. на площадке IV Международного Северного форума по устойчивому развитию по плану основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. прошел Круглый стол «Арктический социум: траектории прошлого, настоящего и будущего», посвященный 70-летию со дня рождения Саргыланы Макаровны Баишевой – известного североведа, этносоциолога, кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника Центра этносоциологических исследований ИГИиПМНС СО РАН, члена Союза журналистов России.

Мероприятие с приветственной речью открыл Генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корр. РАН, д.т.н. Лебедев Михаил Петрович. Информацию о научно-организационной деятельности Баишевой С.М. представила зам. директора по науке ИГИиПМНС СО РАН, д.социол.н. Маклашова Е.Г. Поздравили юбиляра родной Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Институт философии и права СО РАН (д.филос.н., проф. Вольф М.Н.), Академия наук Республики Саха (Якутия) (член-корр. РАН, д.б.н. Владимиров Л.Н.), Финансово-экономический институт СВФУ (к.э.н. Набережная А.Т.), Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН (к.б.н. Охлопков И.М.), Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я) (Роббек К.В.), Комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) (Голомарёва Е.Х.), Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) (Атласов А.П.), Ассоциация русских арктических старожилов РС(Я) (Чикачёв В.С.), Правление Союза журналистов РС (Я) (Тарабукина А.А.), ГАУ РС(Я) «Сахапечать» (Матвеев А.Ф.), Совет старейшин АКМНС РС (Я) (Марфусалова А.Д.).

В рамках Круглого стола прошла презентация Биобиблиографического сборника: творческий портрет к юбилею С.М. Баишевой, изданного в серии «Учёные-североведы», вып. 12 при содействии ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» (составитель Е.А. Васильева. – Якутск: ИД СВФУ, 2022- 160 с.).

Эксперты-североведы городов Российской Федерации под руководством модератора Бояковой Сарданы Ильиничны, д.и.н., зав. отделом истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН, обсудили основные этнокультурные, этносоциальные ресурсы арктического социума в поисках ответов на вызовы меняющегося мира, которые касаются жизнедеятельности и жизнеобеспечения народов Севера и Арктики. Всего участников Круглого стола в очном/онлайн формате – 63 чел., в т.ч. 17 спикеров.

Программное объемное выступление Петрова А.А., д.ф.н., профессора кафедры алтайских языков, фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) по актуальным вопросам гуманитарной безопасности в нашей стране и за рубежом, взаимоотношений народов Арктики и промышленных предприятий в условиях освоения северных территорий и анализ динамики и современного состояния языков народов Арктики задало тон научной дискуссии Круглого стола. Особый интерес и широкое обсуждение вызвали анализ региональных отличий оленеводства в этнокультурных ландшафтах коренных народов Арктики, представленный Клоковым К.Б., д.г.н., проф. СПбГУ, в.н.с. Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург.

Содержательными были очные доклады по вопросам реализации трудовых прав женщин-оленеводов в арктическом регионе в условиях трансформации традиционного образа жизни и появления новых социальных вызовов (Богданова Е.Н. к.э.н., к.ф.н., доцент, профессор кафедры истории, философии и права САФУ имени М.В. Ломоносова, Северодвинск; Воронина Л.В., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления САФУ имени М.В. Ломоносова, с.н.с. ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, Архангельск); о социальном самочувствии населения полиэтнического региона (Маклашова Е.Г., д.социол.н., зам. директора ИГИиПМНС СО РАН); ценностных ориентациях и образах будущего молодежи коренных малочисленных народов Севера (Васильева О.В., к.полит.н., зав. ЦЭСИ ИГИиПМНС СО РАН).

Живой отклик участников Круглого стола вызвали онлайн выступления исследователей-единомышленников, которые поделились своими результатами актуальных вопросов трудовой миграции в северных регионах Дальнего Востока России в постсоветский период (Мищук С.Н., к.э.н., в.н.с., Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан и Мирязов Т.Р., м.н.с., Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва), правового статуса общин коренных малочисленных народов в сфере природопользования (Доржеева В.В. д.и.н., доцент, профессор кафедры юриспруденции и Слепцова О.Ю. ст. преподаватель кафедры юриспруденции, Северо-Восточный государственный университет, Магадан), особенностей этнических СМИ коренных малочисленных народов Севера РФ и развития этнической журналистики КМНС (молодой исследователь Дудник И.О., студентка ОП «Журналистика» филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Севастополь).

По важным аспектам развития арктического социума в условиях трансформации общества представили своё видение: по нормативно-правовому обеспечению жизнедеятельности КМНС РС (Я) — Голомарева Е.Х., народный депутат, председатель профильного Комитета Ил Тумэн; вопросам охотничьей культуры лесных юкагиров Колымы в контексте годового хозяйственного цикла — Жукова Л.Н., к.и.н., с.н.с. отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН; практике обучения родному/эвенкийскому языку с применением когнитивно-коммуникативного подхода — Захарова Н.Е., к.ф.н., н.с. отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН, Колесова Р.Т., зав. д/с «Золотиночка», с. Иенгра, Нерюнгринский район; проблемам цифровизации СМИ, медиапотребления для локальных, этнических территорий — Аргылов Н.А., к.полит.н., н.с. ЦЭСИ ИГИиПМНС СО РАН; руководитель Департамента медиа Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств, Высшая школа экономики, Санкт-Петербург.

Эксперты и участники Круглого стола обсудили новые векторы социального и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера и Арктики, а также перспективы взаимного сотрудничества органов власти, крупных бизнес-структур и самих этносов на арктических территориях Российской Федерации.

Лучшие презентационные доклады, заявленные на участие в мероприятии, были направлены головному Оргкомитету для размещения на сайте IV СФУР, в т.ч. «Проблемы и перспективы интеграции малочисленных народов Севера в общероссийское социокультурное пространство» (Попков Ю.В., д.филос.н., проф., г.н.с. ИФПР СО РАН, эксперт РАН, г. Новосибирск); «Археология фольклора: древние племена якутской Арктики» (Бравина Р.И., д.и.н., проф., г.н.с. отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН, Якутск) и др.