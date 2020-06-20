В северных районах ожидается опасное природное явление

В северных районах Якутии ожидается аномальная жара. Об этом жителей республики МЧС предупреждает специальными рассылками. 20-22 июня в Яна-Индигирской и Колымской группе районов ожидается опасное явление – сильная жара +30+35°, что негативно может повлиять для северного оленеводства.

Источник: SAKHALIFE.RU

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