20.06.2020
20:55
149
Экология
В северных районах ожидается опасное природное явление
В северных районах Якутии ожидается аномальная жара. Об этом жителей республики МЧС предупреждает специальными рассылками.
20-22 июня в Яна-Индигирской и Колымской группе районов ожидается опасное явление – сильная жара +30+35°, что негативно может повлиять для северного оленеводства.
Источник: SAKHALIFE.RU
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