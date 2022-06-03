03.06.2022
15:30
785

Общество

В сети смеются над маленьким конфузом министра транспорта и дорожного хозяйства

Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Сивцев говоря о работе паромной переправы ляпнул: В целом на «ледовой переправе в летний период»… В сети сразу же заметили такой ляп министра и прозвали Чудо-министром 😂😂😂

В конце своего выступления министр посоветовал якутянам «без лишней надобности воздержаться от поездок» — чем так же рассмешил народ в сети — министр плохого не посоветует пишут в телеграм-каналах.

Фото: @YakutiaOpershtab
Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх