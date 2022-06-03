03.06.2022
15:30
785
Общество
В сети смеются над маленьким конфузом министра транспорта и дорожного хозяйства
Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Сивцев говоря о работе паромной переправы ляпнул: В целом на «ледовой переправе в летний период»… В сети сразу же заметили такой ляп министра и прозвали Чудо-министром 😂😂😂
В конце своего выступления министр посоветовал якутянам «без лишней надобности воздержаться от поездок» — чем так же рассмешил народ в сети — министр плохого не посоветует пишут в телеграм-каналах.
Фото: @YakutiaOpershtab
Источник: Соцсети
#В сети смеются над маленьким конфузом министра транспорта и дорожного хозяйства#Владимир Сивцев#Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)#республика саха (якутия)#Якутия
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