В сети смеются над маленьким конфузом министра транспорта и дорожного хозяйства

Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Сивцев говоря о работе паромной переправы ляпнул: В целом на «ледовой переправе в летний период»… В сети сразу же заметили такой ляп министра и прозвали Чудо-министром 😂😂😂

В конце своего выступления министр посоветовал якутянам «без лишней надобности воздержаться от поездок» — чем так же рассмешил народ в сети — министр плохого не посоветует пишут в телеграм-каналах.