15.09.2019
15:42
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Культура & Образование

В сети появился трейлер фильма «Тиэтэйбит». Он реально смешной

В сети появился трейлер фильма «Тиэтэйбит» («Поспешивший»). Час назад им активно начали делиться актеры, задействованные в фильме. В том числе, поделился трейлером Дмитрий Баишев.

Напомним, фильм снят по одноименной комедии драматурга Н.Д. Неустроева, классика якутской литературы.

Главную роль в фильме сыграл Иннокентий Луковцев. Режиссер — Роман Дорофеев.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2a6-89gm54/
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