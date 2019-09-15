В сети появился трейлер фильма «Тиэтэйбит». Он реально смешной

В сети появился трейлер фильма «Тиэтэйбит» («Поспешивший»). Час назад им активно начали делиться актеры, задействованные в фильме. В том числе, поделился трейлером Дмитрий Баишев. Напомним, фильм снят по одноименной комедии драматурга Н.Д. Неустроева, классика якутской литературы. Главную роль в фильме сыграл Иннокентий Луковцев. Режиссер — Роман Дорофеев. View this post on Instagram "Тиэтэйбит" сотору !! #тиэтэйбит A post shared by Баишев Дмитрий (@miiterei_) on Sep 14, 2019 at 10:48pm PDT

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