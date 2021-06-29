29.06.2021
23:21
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Культура
В сети появился потрясающий постер якутского фильма
В сети появился постер нового фильма якутского режиссёра Владимира Мункуева.
Графический дизайнер Артем Ковязин в своем инстаграме представил постер фильма Владимира Мункуева под названием «Нуучча». В центре постера – актер Сергей Гилев.
Как сообщает автор поста, новый фильм Мункуева отправляется на международный кинофестиваль в Карловых Варах.
Участвуют 12 фильмов и всего один из России!
Источник: https://www.instagram.com/p/CQs36tNrl8Z/
#В сети появился потрясающий постер якутского фильма#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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