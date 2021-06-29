В сети появился потрясающий постер якутского фильма

В сети появился постер нового фильма якутского режиссёра Владимира Мункуева. Графический дизайнер Артем Ковязин в своем инстаграме представил постер фильма Владимира Мункуева под названием «Нуучча». В центре постера – актер Сергей Гилев. View this post on Instagram A post shared by Artem Kovyazin (@kosmofish.work) Как сообщает автор поста, новый фильм Мункуева отправляется на международный кинофестиваль в Карловых Варах. Участвуют 12 фильмов и всего один из России!

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